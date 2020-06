Nieuwe bank op kerkhof dankzij Ik buurt mee!-cheques

SPANKEREN – Cees Verburg, Ben van Middelkoop en Jan Burgers namen dit voorjaar het initiatief om Ik buurt mee!-cheques in te gaan zamelen voor een nieuwe bank op het kerkhof in Spankeren. Elke inwoner van de gemeente Rheden kreeg 7,50 euro te besteden aan diverse initiatieven, waar dit bankje er dus één van was. In totaal werd zo voor 500 euro aan cheques en contanten ingezameld voor het Spankerense idee. De laatste 42 euro werd geschonken door Frank Willems van het Spankerense bedrijf Groundlevel, dat de bank leverde en plaatste. Ook zorgde hij voor gratis verankeringsijzers. Op maandag 25 mei werd de bank geplaatst op het kerkhof bij de Petruskerk. De initiatiefnemers hopen dat veel mensen de bank gaan gebruiken.