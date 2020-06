Nieuw groen schoolplein basisschool De Poort geopend

LOENEN – Na ongeveer een jaar van voorbereidingen is het nieuwe groene schoolplein van basisschool De Poort in Loenen op symbolische wijze geopend. Het schoolplein is anders ingedeeld met meer groen en met nieuwe beweeg- en speelmogelijkheden.

De school had al langer de wens om het schoolplein, dat deels al een groen en natuurlijk karakter had, verder uit te breiden tot een groen natuurlijke speel-leerplein. Meer groen zorgt niet alleen voor een aangename sfeer op het plein maar brengt de natuur ook dichterbij de kinderen. Door de nieuwe indeling worden de kinderen actief en creatief uitgedaagd. Ook draagt het plein een steentje bij aan duurzaamheid. Het hemelwater is afgekoppeld van het riool.

De herinrichting van het schoolplein is mede mogelijk gemaakt door de subsidie Groene schoolpleinen van de gemeente Apeldoorn. Het ontwerp voor het nieuwe plein is gemaakt door Eelco Koppelaar en aangelegd door Berkhof Tuinen in samenwerking met Jeroen Mentink.

Op woensdag 27 mei is het schoolplein symbolisch geopend. Groep 8 heeft de hekken bij het nog gesloten deel van het plein weggehaald en alle leerlingen hebben een plantje gepoot in de aangelegde bak tussen het buitenlokaal en de zandbak. De leerlingen hebben met elkaar het plein in bloei gezet. De komende periode zal – zodra het weer het toelaat – het gras worden ingezaaid zodat het plein nog groener wordt.