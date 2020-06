Natuurgidsen-opleiding van IVN Oost-Veluwezoom en IVN Arnhem volgend jaar van start

REGIO – IVN Oost-Veluwezoom en IVN Arnhem slaan de handen ineen en starten samen de Natuur Gidsen Opleiding (NGO). Deze landelijk erkende opleiding tot IVN-natuurgids is bedoeld voor mensen die geïnteresseerd zijn in de natuur rondom Arnhem, Velp, Rheden en Dieren en daar als IVN-gids aan de slag willen gaan.

Natuurgidsen zijn mensen die het leuk vinden om anderen enthousiast te maken voor de natuur en het landschap in hun eigen omgeving. Oud-deelneemster Marieke vertelt: “De opleiding is een serieuze studie, zonder dat het heel zwaar is. Vooral de combinatie tussen theorie en praktijk is heel leuk.” Gedurende de opleiding verwerven de deelnemers een brede basiskennis van natuur, landschap en cultuurhistorie. Daarnaast leren zij vooral hoe zij hun enthousiasme op diverse manieren kunnen overbrengen op anderen.

Marieke: “Natuurgids worden vraagt veel waarnemen met kijken, luisteren, ruiken en voelen. Waar ik voorheen een berm met bloemetjes zag, zie ik nu een berm met bijvoorbeeld vijf soorten bloeiende planten. Ontdekken hoe de samenhang in de natuur tot stand komt en dat alles afhankelijk is van elkaar, is misschien wel het mooiste van de IVN Natuur Gidsen Opleiding.”

Marieke is nu werkzaam als IVN gids en begeleidt wandelingen met volwassenen, maar ook groepjes schoolkinderen. Ze neemt hen mee door de afwisselende natuur in de gemeenten Rheden, Rozendaal en Arnhem, dus door bebouwd gebied, parken, landgoederen en kastelen, bos, hei, weilanden en uiterwaarden. “Het is mooi om tijdens een IVN wandeling mensen mee te nemen naar een bekend gebied en ze toch te verrassen door ze iets nieuws te laten zien. Dat hoeft niet per se een edelhert te zijn, met de vondst van kleine dingen zoals een goudkever of een bepaalde plant kun je je publiek ook een mooi natuurmoment meegeven.”

Tijdens de opleiding wordt aan ieders individuele leerdoelen gewerkt in de vele verschillende opdrachten. De opgedane informatie wordt thuis uitgewerkt en later gezamenlijk besproken. Iedereen die meer wil leren over de natuur is welkom, er is geen vooropleiding nodig en er worden geen specifieke vaardigheden gevraagd.

De cursus duurt van januari 2021 tot juli 2022, deelnemers moeten rekenen op een belasting van 4 tot 6 uur per week. Er zijn zo’n 25 theorielessen, op maandagavond in gebouw De Klaproos aan de Korenbloemstraat 21 in Rheden, en 25 excursies op de zaterdagochtend. Daarnaast zijn er diverse vaste opdrachteh, zowel individueel als binnen de eigen groep. De kosten bedragen 300 euro. Er is plaats voor maximaal 30 gidsen in opleiding, leden van IVN Oost-Veluwezoom of IVN Natuur-educatie Arnhem hebben voorrang. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij na het afronden van de cursus actief mee blijven doen in één of meer werkgroepen binnen het IVN.

Meer informatie is verkrijgbaar via Gerrit Lammers, IVN Oost-Veluwezoom, tel. 06-53553312 of Rob ten Hoedt, IVN Arnhem, tel. 026-3230947. Aanmelden kan via ngo@ivnoostveluwezoom.nl.