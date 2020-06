VELP – Een motorrijder is zaterdagavond 30 mei gewond geraakt bij een val op de Bovenallee in Velp. Het ongeluk ongeluk gebeurde even voor 20.30 uur. In de bocht van het bosgebied ging het mis en raakte de motor van de weg. De man is gewond geraakt en per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De motor raakte beschadigd en is geborgen door een bergingsbedrijf.

Foto: Roland Heitink