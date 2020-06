Motimo2BE Budo traint nu buiten

DIEREN – De trainingen Fit & Weerbaar van Motimo2BE Budo in Dieren zijn weer van start gegaan. Het team heeft de handen ineengeslagen met diverse ondernemers en zo in korte tijd twee nieuwe concepten ontwikkeld: de BoxingBox en NXT LVL MMA.

Het team van Motimo2BE Budo is blij weer aan de slag te kunnen. Sinds de fysieke lessen in de dojo in Theothorne niet door kunnen gaan, is er achter de schermen hard gewerkt om een alternatief te kunnen aanbieden. Er zijn twee nieuwe concepten ontwikkeld.

De BoxingBox is bokszaktraining-plus. Op het terrein van GWW Ingenieurs langs het kanaal staat een grote container met bokszakken, waarmee lekker in de buitenlucht kan worden getraind. In teamverband gaan de deelnemers aan de slag met technieken uit boksen, kick- en thaiboksen. “Een toffe manier om je conditie te versterken”, zegt Pejay Bosma, trainer en oprichter van Motimo2BE. Momenteel worden er extra bokszaktrainingen aangeboden voor jongeren en volwassenen.

Daarnaast is er NXT LVL MMA. Dit is een brede conditietraining waarin de deelnemers de basis leren voor alle verdedigingssporten – mix martial arts. “NXT LVL staat voor de volgende stap”, aldus Pejay. “Bij Motimo versterk je naast je lichaam ook je eigenwaarde, concentratie, zelfvertrouwen en ontwikkel je échte teamspirit. Dit soort eigenschappen zijn juist ten tijde van corona erg belangrijk. Je leert karakter versterken en benutten. Je buigt frustratie om naar motivatie en leert kansen te zien en te creëren.”

Binnenkort zal Motimo2BE ook weer ouder- en kindtrainingen aanbieden, deze worden gehouden op het terrein van MHC Dieren aan de Imboslaan. Hierbij wordt spelenderwijs de waardevolle mentale en fysieke fit- en weerbaarheid versterkt. “Samen met je kind ben je beter voorbereid op de huidige samenleving”, aldus Pejay.

Door deze trainingen outdoor aan te bieden, kan iedereen de hele zomer door werken aan fit- en weerbaarheid. Meer informatie is te vinden op de Facebookpagina van Motimo2BE – Budo Education of www.motimo.nl. Aanmelden voor een training of kennismaking kan via de website.