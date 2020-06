Moment voor bezinning in Ontmoetingskerk

DIEREN – De Ontmoetingskerk in Dieren zet vanaf 9 juni elke dinsdagochtend haar deuren open voor iedereen die even behoefte heeft aan bezinning. “We leven in een tijd die veel van mensen vraagt. Een tijd die onzekerheid met zich meebrengt, hoge eisen stelt aan geduld en improvisatievermogen, een aanslag doet op de mogelijkheden tot contact. Hierdoor kan de behoefte aan bezinning toenemen.” De kerk is wekelijks op dinsdag tussen 10.30 en 12.00 uur geopend voor een moment van rust, het luisteren naar muziek of het aansteken van een kaarsje. Voor wie behoefte heeft aan een persoonlijk gesprek is een pastor aanwezig en de gastvrouw of gastheer zorgt voor een kopje koffie of thee.