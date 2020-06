Minizine verkrijgbaar bij VVV Doesburg

DOESBURG – Het minizine ‘Belegerd en Bevrijd’ is te koop bij VVV Doesburg in de Gasthuisstraat in Doesburg. Het boekje beschrijft de gebeurtenissen in Doesburg tijdens de eerste 15 dagen van april 1945, toen de stad ‘belegerd’ werd door de bevrijders. De periode wordt behandeld aan de hand van dagboekaantekeningen van Doesburgers die erbij waren. Het minizine is inmiddels een echt ‘hebbedingetje’ geworden en te koop voor 1 euro per stuk, zo lang de voorraad strekt.