Messy Church on Tour

DIEREN – De organisatoren van Messy Church in Dieren hebben een manier gevonden om coronaproof toch leuke activiteiten te kunnen doen. Messy Church gaat op zaterdag 4 juli on tour. Op verschillende locaties in Dieren is tussen 15.00 en 17.30 uur van alles te doen. Het thema is ‘Voor alles is een tijd’.

Na aanmelding krijgen de deelnemers informatie over de plek waar ze gaan starten. Het is de bedoeling dat jong en oud per fiets de verschillende locaties aandoet. Vooraf aanmelden is verplicht. Dit kan tot uiterlijk woensdag 1 juni 20.00 uur bij Jantine Groenewold, via jantinegroenewold@pkndieren.nl of tel. 06-16642291.