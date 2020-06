Mehmet Sahan wil met Starterslening betaalbare woning voor iedereen

DIEREN / REGIO – Statenlid Mehmet Sahan uit Dieren maakt zich sterk voor een betaalbare woning voor iedereen. “Het tegenwoordig eigenlijk de norm om een woning tegen een hoge huurprijs van een particulier af te nemen, omdat er domweg te weinig betaalbare huurwoningen op de markt zijn.” Hij zet zich in voor een Starterslening in alle Gelderse gemeenten, die nu is opgenomen in het Actieplan Wonen.

Sahan hoort tijdens zijn werk veel verhalen van mensen die problemen hebben om een geschikte woning te vinden. “Zo vertelde Timo, een twintiger uit de gemeente Rheden, mij dat hij graag op zichzelf wilde wonen. Door het schrijnende tekort aan betaalbare woningen is hij echter genoodzaakt om nog lang bij zijn ouders te moeten blijven wonen. Een baan had hij zeker, maar zijn inkomen was niet toereikend genoeg voor een koopwoning.”

Ook vertelt hij over het stel Șaban en Mürüvvet: “Zij wilden graag van een dorp naar Arnhem verhuizen en liepen tegen een soortgelijk probleem aan. Jarenlange wachtlijsten en soms leek de situatie ronduit uitzichtloos. Door de hoge huurprijzen in de particuliere sector kunnen veel Gelderlanders niet sparen om de stap te maken naar een koopwoning en juist daar stagneert de woningmarkt. Wat kun je doen? Verhuizen? Geld lenen tegen torenhoge tarieven? Of toch tien jaar wachten tot je aan de beurt bent? Inderdaad; veel mensen weten het niet meer.”

Sahan is van mening dat het tekort op de betaalbare huurmarkt moet worden aangepakt door vooral starters door te laten stromen naar huurwoningen in een hoger segment of richting koopwoningen. “Ik vind dat de overheid aan zet is om deze groep een duwtje in de rug te geven door een financiële impuls beschikbaar te stellen. Wanneer je een huis in een goedkoper segment wil kopen, tegenwoordig is dat om en nabij de twee ton, dien je eerst de kosten koper à 9000 euro uit eigen zak neer te leggen. Dan hebben we het nog niet eens over de kosten voor de inrichting van je woning en laat staan het hebben van een financiële buffer voor eventuele tegenvallers.”

Een voorbeeld van zo’n financiële impuls is bijvoorbeeld de Starterslening. Sahan: “Afgelopen jaar heb ik als woordvoerder Financiën van de Statenfractie van de PvdA mijn krachten gebundeld met onze woordvoerder Wonen, Jan Daenen. Je kan namelijk al in 33 Gelderse gemeenten een Starterslening krijgen, maar in 18 nog niet. Dit betekent dat het uitmaakt waar je in de provincie woont en niet iedere Gelderlander op dit punt gelijkwaardig behandeld wordt. Wij zijn dan ook tevreden dat wij, samen met onze gedeputeerde Peter Kerris, de Starterslening in het Actieplan Wonen hebben gekregen. Dit plan is onlangs vastgesteld door de Provinciale Staten, waarmee de Starterslening verder uitgewerkt gaat worden en iedere Gelderlander zeker kan zijn van een betaalbaar dak boven het hoofd.”

Șaban en Mürüvvet maakten dankbaar gebruik van deze Starterslening, maar moesten daarvoor wel verhuizen uit hun eigen gemeente. “In de gemeente waar zij nu wonen is een Starterslening van kracht. Ze betaalden voorheen ruim 900 euro aan particuliere huur, terwijl zij nu na aanschaf van een koopwoning 750 euro aan hypotheeklasten kwijt zijn, inclusief het aflossen van de Starterslening. Zo kan dit jonge gezin een mooie start maken met een eigen huis, met lagere maandlasten.”