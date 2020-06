Media-inloop in Bibliotheek Brummen

BRUMMEN – Bibliotheek Brummen start dinsdag 9 juni weer met de media-inloop. Mensen met vragen over hun mobiele apparaten, die hulp kunnen gebruiken bij het werken met computer, laptop, tablet, mobiele telefoon of e-reader zijn welkom. Een afspraak maken is verplicht en kan via www.bibliotheekbrummenvoorst.nl. Tussen 10.00 uur en 11.00 uur worden de afspraken ingepland.