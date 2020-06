Marije Verbeeck nieuwe dorpsdichter van Brummen

BRUMMEN – Marije Verbeeck is de komende twee jaar dorpsdichter van de gemeente Brummen. Dat maakt de werkgroep Taalmarkt van de Culturele Stichting bekend. Marije volgt dorpsdichter EVA op.

De gemeente Brummen heeft sinds 2016 een dorpsdichter. Laurens Hoevenaren kreeg als eerste deze verantwoordelijke taak. In mei 2018 werd hij opgevolgd door EVA, die in twee jaar tijd vele uiteenlopende gedichten heeft geschreven over evenzoveel uiteenlopende onderwerpen. Burgemeester van Hedel prees Van Agtmaal bij haar afscheid voor haar creativiteit die zij in haar gedichten verwerkte. Na twee jaar was het tijd voor een nieuwe dichter om het stokje over te nemen.

Er hadden zich twee kandidaten gemeld voor het dorpsdichterschap, iets waar de jury blij mee was. De jury, bestaande uit Elly van Agtmaal (EVA), de voorzitter van de Culturele Stichting en een lid van de werkgroep Taalmarkt, koos voor Marije. “Marije houdt ervan om details vast te leggen die veelzeggend zijn, het leven kleur geven. Woorden te vinden uit de onderstroom, uit wat zo’n beetje blijft steken tussen het onbewuste en het bewuste. Ze wil heel graag aan de slag als dorpsdichter.” Ze past volgens de jury uitstekend in het profiel van de dorpsdichter.

Marije Verbeeck (1961) is van beroep tekstschrijver, ze geeft poëzieworkshops, schrijfcursussen en op aanvraag schrijft ze biografieën. Ze heeft meerdere publicaties op haar naam staan.

Marije Verbeeck is inmiddels als nieuwe dorpsdichter voorgesteld aan burgemeester Alex van Hedel en wethouder Ingrid Timmer. Wanneer ze zich aan de Brummense bevolking kan voorstellen is in verband met de coronamaatregelen nog onbekend.

Foto: Oliver Gee