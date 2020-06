Lokale afdelingen van De Zonnebloem blijven helpen waar ze kunnen

REGIO – Mensen met een fysieke beperking die weinig sociale contacten hebben of moeilijk de deur uit kunnen, kunnen een beroep doen op de vrijwilligers van De Zonnebloem. De vereniging, onderverdeeld in lokale afdelingen, organiseert bijeenkomsten, uitstapjes en bezoekjes aan huis. Door de coronacrisis loopt dit de laatste tijd helaas wat anders …

“Vanaf maart zijn alle activiteiten afgezegd en kunnen we ook niet meer bij onze deelnemers op bezoek. We proberen regelmatig te bellen, maar meer kunnen we op dit moment helaas niet doen, vertelt Mirjam Schot – Wolters, voorzitter van de afdeling Rheden. Terwijl er voor bewoners van verzorgingshuizen regelmatig iets wordt georganiseerd, zorgen de coronamaatregelen bij de doelgroep van de Zonnebloem vooral voor lange, eenzame dagen. “We hebben het over mensen met een fysieke beperking, die toch al moeilijk de deur uit konden en veelal een klein sociaal netwerk hebben. Zij zitten nu vaak alleen thuis.”

Kaartjes en chocola

Normaal gesproken organiseren de verschillende afdelingen van de Zonnebloem regio Veluwezoom, die bestaat uit Velp – Rozendaal, Rheden – De Steeg, Dieren, Brummen, Eerbeek-Hall en Loenen, elke maand een leuke activiteit. Dat kan een middagje bingo of bloemschikken zijn of een uitstapje met de bus. Ook wordt regelmatig een rolstoelwandeling gemaakt. Doel is om mensen met een fysieke beperking uit hun sociaal isolement te halen. En dat lukt op dit moment nou juist niet door samen te komen, dus worden er andere oplossingen verzonnen.

“We houden inderdaad telefonisch contact, maar laten ook op andere manieren weten dat we aan onze deelnemers denken”, vertelt Janet Wilbrink, voorzitter van de afdeling Loenen. “Zo hebben we met Pasen eitjes en bosjes tulpen rondgebracht en hebben we kaartjes geschreven en die met een reep chocolade verstuurd. Daar kregen we hartverwarmende reacties op, mensen waren hier zo blij mee. We maakten zelfs een eigen woordzoeker die we bij mensen langsbrachten.”

Het bestuur in Rheden heeft alle deelnemers een persoonlijk kaartje geschreven, Mirjam bracht een deel zelf op de fiets rond. De afdeling Eerbeek – Hall verstuurde kaartjes en mocht namens een gulle gever geschenktasjes weggeven, zegt secretaris Marieanne Dreijer. “We hadden een aantal tasjes gekregen die we konden uitdelen aan mensen die het nèt even meer nodig hadden. Een jonger iemand die qua activiteiten vaak net buiten de boot valt bijvoorbeeld, of iemand wiens partner net was overleden. Met zo’n klein gebaar doe je zóveel goeds.”

Nu de coronamaatregelen weer iets zijn versoepeld, wordt er binnen de afdelingen nagedacht over wat er de komende tijd weer wèl kan. Helaas is dat nog steeds beperkt. “Door de anderhalvemeterregel kunnen we nog steeds geen bijeenkomsten organiseren”, zegt Janet. “We kunnen onze gasten niet ophalen, de rolstoelen niet duwen en de mensen niet ondersteunen met lopen.”

Wel willen de drie afdelingen kijken of zij het bezoekwerk weer kunnen oppakken. “We willen binnenkort aan onze vrijwilligers vragen of zij dit weer zien zitten”, vertelt Mirjam. “Als ook de deelnemers het aandurven, kunnen daar weer ontmoetingen worden georganiseerd.” Niets moet, dat moge duidelijk zijn. Marieanne: “De meeste van onze vrijwilligers zijn zelf ook op leeftijd en vallen in de risicogroep. We hebben er alle begrip voor als zij liever nog niet op bezoek gaan.”

Ondertussen geven de dames aan dat er alles aan wordt gedaan om de gasten bij de Zonnebloem te betrekken. Marieanne: “Binnenkort hebben we weer een leuk presentje voor onze deelnemers.”

Vrijwilligers

Hoewel de reguliere activiteiten op dit moment dus niet door kunnen gaan, zijn nieuwe vrijwilligers altijd welkom. Een aanrader, zeggen de dames uit Rheden, Loenen en Eerbeek-Hall. Mirjam kwam via haar moeder in contact met de Zonnebloem: “Ik zag hoeveel plezier zij altijd heeft gehad aan de bezoekjes en bij de activiteiten. Toen ze overleed, besloot ik me zelf als vrijwilliger in te gaan zetten”, vertelt ze. Janet zag haar schoonmoeder genieten en besloot later zelf vrijwilliger te worden. “Mensen zijn zo dankbaar. Alleen al een wandeling met de rolstoel kan een hele week goedmaken. Je brengt zoveel vreugde. Dat is prachtig om te zien.”

Voor veel vrijwilligers is het werk voor de Zonnebloem óók een uitje, Je ziet dat vrijwilligers elkaar onderling ook gaan opzoeken”, zegt Marieanne. “Ook ontstaat er vaak een mooie band tussen vrijwilligers en degene die zij bezoeken. Het komt regelmatig voor dat iemand stopt als vrijwilliger, maar dan wel privé bij mensen op bezoek blijft gaan.”

Loterij

Deelnemers aan de activiteiten van de Zonnebloem betalen een bijdrage om de kosten te dekken, maar voor de extraatjes zijn de afdelingen afhankelijk van giften en sponsoring. Met de jaarlijkse zonnebloemloterij wordt wat extra geld verdiend. De vrijwilligers verkopen loten, een deel daarvan is bestemd voor de overkoepelende organisatie van de Zonnebloem, maar tweederde gaat rechtstreeks in de eigen kas. Marianne: “We moeten nog kijken hoe we de verkoop dit jaar gaan regelen. Huis-aan-huis verkoop zit er niet in en verkoop op bijvoorbeeld het schaapscheerdersfeest gaat ook niet door.” Er is een online verkoop en de dames hopen dat zoveel mogelijk mensen daar aan meedoen. “Vul dan vooral je postcode in, zodat duidelijk is welke afdeling van de Zonnebloem je wilt steunen”, voegt Mirjam toe. Loten zijn te koop via zonnebloem.nl/loterij.

Foto: Een uitje in de tijd vóór corona: vrijwilligers en deelnemers van de Zonnebloem afdeling Eerbeek – Hall op stap naar de cactus-oase in Ruurlo.