Loenen zoekt mogelijkheden in initiatievenfonds

LOENEN – De Gemeente Apeldoorn heeft een initiatievenfonds ingesteld, een subsidieregeling voor initiatieven uit de wijken en dorpen. Loenen Zonnedrop gaat aan de slag om zoveel mogelijk subsidie binnen te halen.

De gemeente trekt in totaal 250.000 euro uit voor deze regeling. Het fonds is opgezet nadat de wijken en dorpen veel hebben moeten bezuinigen en inleveren op hun subsidies. voor Loenen was dit zelfs rond de 9.000 euro.

D vereniging Loenen Zonnedorp wil graag zoveel mogelijk subsidie binnenhalen en heeft een afspraak met de nieuwe initiatievenmakelaar om te kijken waar de mogelijkheden liggen.

Om zoveel mogelijk kans te hebben wil het bestuur graag de aanvragen vanuit Loenen coördineren. Men vraagt initiatiefnemers de aanvraag via Loenen Zonnedorp te doen. Uiteraard kan men de aanvraag ook zelf blijven indienen. De bestuursleden van Loenen Zonnedorp kunnen adviseren en het initiatief met de initiatievenmakelaar bespreken, waar ze regelmatig contact mee zullen hebben. Aanvragen kunnen gestuurd worden naar Vereniging Loenen Zonnedorp via info@loenenzonnedorp.nl.