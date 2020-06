Loenen vlagt weer

LOENEN – Ook in deze tijd roept Loenen Zonnedorp de bewoners op om de vlag uit te hangen en het dorp te laten stralen. Het is een vrolijk gezicht om de bekende geel-rode vlaggen met het wapen van Loenen te zien wapperen langs de straten in het dorp. Het bestuur hoopt dat iedereen weer meedoet. Gewoonlijk gaat de Loenense vlag uit in kermistijd en mag de vlag blijven hangen tot het einde van het zomerseizoen.

De vlag is te koop bij Spar Bonder en kost 15 euro. Een grote vlag voor de vlaggenmast kost 65 euro. Dit dient contant afgerekend te worden. Er is een beperkte voorraad. Als deze op is, kunnen belangstellenden zich inschrijven op een intekenlijst. Het geld dat met deze vlaggen wordt verdiend, zal gebruikt worden voor permanente dorpsversiering.