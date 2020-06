Lichaam gevonden bij Rhederlaag

GIESBEEK – Op de Rhedense Veerweg bij Rhederlaag in Giesbeek is dinsdagmiddag 30 juni een lichaam aangetroffen. Het is nog niet bekend om wie het gaat.

Het lichaam werd gevonden na intensief zoekwerk van de hulpdiensten. De politiewoordvoerder bevestigd dat er een lichaam is aangetroffen, maar kan verder nog geen mededelingen doen. “Eerst moet identificatie en verder onderzoek plaatsvinden om te zeggen wie het slachtoffer is. Pas daarna kunnen we meer vermelden”, aldus de politie volgens een verslaggever ter plaatse. Hoe lang dit onderzoek gaat duren, is nog niet bekend.

Er zijn twee personen die vermoedelijk in de omgeving vermist zijn geraakt. Afgelopen vrijdag raakte bij Lathum, in dezelfde plas, een persoon te water die niet meer boven kwam. Naar hem werd vandaag voor het laatst intensief gezocht.

Maandagavond werd er een fiets gevonden, mogelijk van de vermiste Bert uit Arnhem. Ook naar hem is al grondig gezocht.

Foto: Melvin / Persbureau Heitink