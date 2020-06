Lekker sporten in de buitenlucht

DOESBURG – Vrijdagmiddag 5 juni was het gezellig druk op het Sportpark in Doesburg. Doesburg Beweegt is begonnen met sportieve buitenactiviteiten voor kinderen en op deze eerste middag stond schieten met pijl en boog op het programma. Dit zorgde voor veel hilariteit, want dat ging lang niet altijd zoals het eigenlijk moest. Na het eerste oefenen kregen de kinderen een masker op en mochten ze met speciale pijlen met een balletje op de voorkant op elkaar en de instructeurs schieten. Wie werd geraakt, moest naar een pilon rennen, die aanraken en dan snel weer terug om mee te doen. De kinderen vonden het geweldig om na lange tijd binnenzitten weer heerlijk buiten te sporten.

Foto: Hanny ten Dolle