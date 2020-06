Leden De Kempers gymmen buiten

LOENEN – De leden van De Kempers in Loenen zijn de afgelopen weken thuis in de weer geweest met allerlei challenges, zodat zij tijdens de sluiting van de gymzaal toch nog een beetje konden trainen. Nu de regels voor de buitensport werden versoepeld heeft de gymnastiekvereniging besloten de training te verplaatsen naar veld 3 van voetbalvereniging Loenermark op het Lonapark. De club mag de airtrack opslaan in het clubgebouw van Loenermark en stroom gebruiken van de familie Blom om deze elke week op te blazen. Het weer werkt goed mee en leidster Esther Koekkoek heeft de afgelopen weken heerlijk met de leden kunnen sporten op het voetbalveld, zo kwamen onder andere springen op de airtrack, kracht- en conditietraining en heel veel verschillende spellen aan bod.

Foto: Martien Kobussen