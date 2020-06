Lalique Museum ontvangt weer bezoekers

DOESBURG – Het Lalique Museum in Doesburg heeft haar deuren weer kunnen openen. De tentoonstelling Koninklijk Licht is nog steeds te zien. Bezoekers dienen wel vooraf via de website een entreeticket te kopen.

Bezoekers aan het museum dienen vooraf via de website een ticket te kopen voor een bepaalde dag en tijd. Er is in het museum een vaste route aangebracht, waar niet van kan worden afgeweken. In alle ruimtes is het mogelijk 1,5 meter afstand te houden. Waar dit niet lukt, zoals in de gang, wordt gewerkt met schermen. “Het zal ongetwijfeld even wennen zijn, maar wij hebben er alle vertrouwen in dat bezoekers, personeel en vrijwilligers er desondanks samen een prettige ervaring van weten te maken”, zeggen de medewerkers van het museum.

In de weken dat het museum gesloten was, is er achter de schermen flink doorgewerkt. Zo is er een expositieruimte toegevoegd op de zolder van de Gasthuisstraat 1, waar parfumflacons van René Lalique worden getoond. Daarnaast staat de nu de volledige benedenverdieping van Gasthuisstraat 8 tot beschikking van het museum. De nieuw toegevoegde ruimtes beslaan twee salons en een luxe keuken, bij gelegenheid omgedoopt tot Café Lalique. Ook de heringerichte grote stadstuin, Jardin Lalique genaamd, hoort nu bij het museum. Bezoekers kunnen daar terecht voor drankjes en (lichte) hapjes.

Koninklijk Licht

Momenteel is in het Lalique Museum de tentoonstelling Koninklijk Licht te zien. Als internationaal gevierd kunstenaar heeft René Lalique werk geleverd aan meerdere Europese vorstenhuizen, alsmede aan de keizerlijke familie van Japan. Verschillende koninklijke collecties, waaronder de Nederlandse en Britse, hebben voor de tentoonstelling hun kostbaarheden uitgeleend aan het museum. Zo is een glazen kroonluchter te bewonderen, die eens toebehoorde aan Prinses Juliana en Prins Bernhard en afkomstig is van Paleis Soestdijk. De tentoonstelling Koninklijk Licht geeft een beeld van de opdrachten die hij voor hen heeft uitgevoerd.

René Lalique was een pionier in de toegepaste kunst. Hij ging op vele vlakken zeer vernieuwend te werk. Zo koos hij voor zijn sieraadontwerpen voor glas in plaats van edelstenen, iets dat zeer ongebruikelijk was in die tijd. Maar Lalique vond uitstraling, esthetiek en symboliek belangrijker dan grondstofwaarde. Zijn juwelen waren zeer gewild bij de beau monde van Parijs, zo mocht Lalique de van oorsprong Nederlandse actrice Sarah Bernhardt tot zijn clientèle rekenen. Lalique slaagde erin om, dankzij innovatieve methoden, industrieel geproduceerde objecten de uitstraling mee te geven van handgemaakte. De verfijning die hij gebruikt had bij het maken van zijn sieraden, paste hij ook toe in het glas dat hierdoor ongekend gedetailleerd was. Hij maakte honderden verschillende ontwerpen voor vazen, parfumflacons, automascottes, schalen, karaffen, asbakken, panelen, presse-papiers, lampen en nog veel meer. De objecten werden zowel in kleurloos glas als in opaalglas en in meerdere kleuren zoals blauw, donkergrijs, rood, geel en groen verkocht. De kunstobjecten zijn gedecoreerd met bloem- en plantmotieven, dierfiguren en vrouwfiguren, veelal met een symbolische betekenis. Vele van deze ‘objets d’art’ zijn in het Lalique Museum te bewonderen.

www.musee-lalique.nl