Kok van Maitreya presenteert kookboek

LOENEN – Peter van Overbeek publiceerde onlangs zijn kookboek Geheimen uit een Boeddhistische Keuken. Van Overbeek is chef-kok van conferentiecentrum Bosoord te Loenen, onderdeel van het Maitreya Instituut, het oudste boeddhistische instituut in Nederland. Hij heeft zijn recepten op veler verzoek vertaald naar de thuiskeuken.

De van oorsprong Rotterdamse Peter is een no-nonsense kok. Hij gebruikt simpele ingrediënten, geen ingewikkelde technieken en bereikt groots resultaat. Door de verschillende gerechten steeds anders te combineren, wordt het nooit saai in zijn keuken. De meeste recepten in het kookboek zijn veganistisch en / of glutenvrij te bereiden.

Naast de recepeten staat in dit boek uitleg over boeddhisme en voeding, zoals de traditionele boeddhistische indeling van ingrediënten, waarvan wordt aangenomen dat deze de concentratie versterken of verzwakken.

Het kookboek Geheimen uit een Boeddhistische Keuken is net verschenen en te verkrijgen via de website van de uitgeverij www.boeddhaboeken.nl. Het is ook te bestellen in de boekhandel.