KNVB en Andarinyo beginnen met zaalvoetbalcompetitie 35-plussers

EERBEEK – Net als op het veld wil de KNVB, met ingang van het seizoen 2020/2021, ook zaalvoetballers de mogelijkheid bieden om te voetballen in een veteranencompetitie. FC Andarinyo uit Eerbeek heeft al een team ingeschreven.

Bij zaalvoetbal wordt er vijf tegen vijf gespeeld op een klein speelveld. Hierdoor is het spel vlot en dynamisch. Het is een intensieve, spectaculaire en uitdagende sport die ook toegankelijk moet blijven voor ‘oudere’ spelers.

Zaalvoetbalvereniging FC Andarinyo uit Eerbeek heeft besloten (toekomstige) leden de mogelijkheid te bieden zich in te schrijven voor de veteranencompetitie. Het eerste team is al ingeschreven. Dit zal de thuiswedstrijden spelen op vrijdagavond in sporthal De Bhoele in Eerbeek. “De derde helft wordt in ieder geval winnend afgesloten”, zegt de club. Per team worden maximaal twee dispensatiespelers toegestaan. Zij moeten wel de leeftijd van 30 jaar hebben bereikt.

Met de huidige leden plus een flink aantal nieuwe aanmeldingen zal Andarinyo komend seizoen starten met elf teams. Van deze teams spelen twee teams in de hoofdklasse, een team in de eerste klasse en de overige teams in de vierde klasse. Voetballers of teams die meer informatie willen over de competitie zaalvoetbal voor veteranen, kunnen zich melden via edwingerritsen66@hotmail.com.