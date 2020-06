Kledingbank Dieren weer open

DIEREN – Na de sluiting in verband met de coronamaatregelen zijn de deuren van de kledingbank in Dieren weer open. Met de start van het voorjaar is de vraag naar tweedehands zomerkleding sterk gegroeid. In de afgelopen periode is daarom de zomercollectie in de rekken gehangen en de inrichting vernieuwd.

Kledingbank Dieren is de eerste kledingbank in de regio die haar deuren weer opent. Uiteraard zijn de nodige maatregelen genomen om de klanten veilig te kunnen ontvangen. Inname van kleding is hierdoor voorlopig nog niet mogelijk.

De kledingbank aan de Van der Duijn van Maasdamstraat 63 is vrij toegankelijk voor iedereen die op zoek is naar goede tweedehandskleding. Tegen een vriendelijke prijs, of gratis voor Gelrepashouders. De kledingbank is geopend op woensdag en vrijdag van 10.30 tot 12.30 uur en op donderdag van 14.00 tot 16.00 uur.

www.stichtingstrak.nl