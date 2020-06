Kinderen van De Wensvogel dansend weer naar school

DIEREN – Sinds maandag 8 juni mogen kinderen op de basisschool weer als vanouds naar school. Gewoon de hele week en met de hele klas. Op De Wensvogel in Dieren werd van deze eerste schooldag een klein feestje gemaakt.

Joeri van Dans Je Fit had een swingende activiteit voorbereid voor alle kinderen. Het schoolplein was verdeeld in verschillende vakken per groep, zodat iedere groep opgepaste afstand kon dansen. De kinderen en leerkrachten zijn blij dat de schooldagen nu weer als vanouds kunnen worden ingevuld.

Op deze eerste dag waren er nog meer verrassingen. Zo stonden om 10.00 uur de leden van de MR en de ouderraad op de stoep met een verrassing voor het team: een bedankje voor het vormgeven van onderwijs in deze afgelopen periode. Bij het verlaten van de klas, aan het eind van de dag, kregen alle kinderen een fluitje en een ijsbon. Een cadeautje van het team om deze bijzondere dag te vieren.

School heeft er de laatste weken nogal anders uitgezien dan normaal. Thuisonderwijs, videobellen met de leerkracht, gymmen en muziek via een filmpje en elke week extra uitdagingen in het Wensvogeljournaal. Het team heeft bovendien van de thuiswerkperiode gebruik gemaakt om de schoolbibliotheek binnen het gebouw naar een nieuwe plek te verhuizen.

Na een paar weken, sinds 11 mei, mochten de kinderen weer voor halve dagen naar school. Dit betekende dat ‘s ochtends de ene helft van de groep naar school kwam en ‘s middags de andere helft. De schooldag zorgde voor een aangename structuur in de dag van de kinderen en de nadruk werd vooral gelegd op het gebied van rekenen, taal, lezen en spelling.