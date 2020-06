Keuze voor Hoofdstraat zet mogelijk streep door Snelle FietsRoute

VELP – Het besluit van de gemeenteraad om doorgaand fietsverkeer door de Hoofdstraat te leiden, kan voor de provincie reden zijn om de plannen voor de Snelle FietsRoute tussen Dieren en Arnhem af te blazen. “Dit stukje kan niet voldoen aan de eisen van een Snelle FietsRoute. En de kans is aanwezig dat de provincie een onderbreking van het tracé in Velp niet accepteert”, aldus wethouder Gea Hofstede van de gemeente Rheden.

De ontwikkeling van de Snelle FietsRoute, een project van de provincie Gelderland, de gemeenten Rheden en Arnhem en de Fietsersbond, loopt al een aantal jaar. Het traject tussen Dieren en Velp ligt voor de hand, maar de vraag bleef hoe fietsers het best zijn weg door Velp vindt. Vier alternatieve tracés werden onderzocht, waarvan er eigenlijk niet één geschikt was.

“In de bijeenkomsten met de inwoners kregen we vooral terug: maak gebruik van de bestaande routes. Maar alle mogelijke tracés hebben knelpunten”, zegt Hofstede. “Daarbij: een fietser kiest voor de snelste en kortste route. En in Velp is dat de Hoofdstraat. Daarom heb ik de raad voorgesteld een voorkeur uit te spreken voor de Hoofdstraat, de minst slechte optie.” In de vergadering van 26 mei heeft de raad dit voorstel aangenomen.

Probleem is dat de Hoofdstaat, net als de alternatieve tracés, niet aan de eisen van een Snelle FietsRoute kan voldoen. “Een Snelle FietsRoute moet bijvoorbeeld een breed fietspad in rood asfalt hebben, liefst vrijliggend van de rijbaan. Daarbij moet de fietser voorrang krijgen en zo min mogelijk obstakels tegenkomen, zoals stoplichten en zebrapaden”, legt Hofstede uit. “Dat is in de Hoofdstraat niet te doen. Denk aan het doorgaand verkeer, de bussen, de vele voetgangers en het vrachtverkeer dat moet laden en lossen bij de ondernemers.”

Hofstede ziet het niet als probleem dat het stukje Hoofdstraat niet bij de Snelle FietsRoute kan horen. “Wat mij betreft komt die route er gewoon, maar dan met een kleine onderbreking in Velp. Bij herinrichting van de Hoofdstaat moet de verkeersveiligheid sowieso flink omhoog. De straat staat in de top10 van Gelderland met de meeste ongelukken en daar wil ik hem heel graag uit hebben. De Hoofdstraat moet een veilige straat worden voor alle verkeer. Voor fietsers, maar ook voor winkelend publiek.” Hofstede heeft wel ideeën over hoe dit zou kunnen worden gedaan, maar hoort ook graag de mening van bewoners en ondernemers. “We willen graag samen met alle gebruikers, ondernemers en bewoners bekijken wat de beste oplossingen zijn voor de Hoofdstraat, qua inrichting, parkeren en verkeersveiligheid.”

Voor de zomer neemt de provincie een besluit over de voortgang van het project Snelle FietsRoute. Mocht het plan worden afgeblazen, dan gaat ook het deel tussen Dieren en Velp niet door, Rheden heeft de provinciale subsidie nodig om de route aan te kunnen passen.

Wel hoopt Hofstede dat de gemeenteraad besluit om niet het budget van 9 ton te laten vervallen, maar alsnog een deel te investeren in verkeersveiligheid langs het tracé. “We vinden fietsen heel belangrijk in onze gemeente. Dan moeten we daar ook in investeren en zorgen voor een veilige route”, zegt de wethouder. “Er is winst te halen door bijvoorbeeld verbeteringen langs de route en de ventwegen langs of bij de rotonde in Rheden. Ik wil graag per wegvak met de gebruikers en bewoners bekijken wat er kan worden verbeterd.”