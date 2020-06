Kermissen september en oktober afgelast vanwege corona

BRONCKHORST – De kermissen en volksfeesten in Drempt, Hummelo en Keppel & Eldrik gaan dit jaar niet door. Dit hebben de kermisbesturen besloten in overleg met de gemeente Bronckhorst en de horeca-ondernemers. Ook de feesten in Baak, Bronkhorst en Steenderen zijn afgelast.

De kermissen en volksfeesten in de genoemde dorpen staan jaarlijks in september en oktober op de kalender. Ook al zouden er na 1 september weer vergunde evenementen zijn toegestaan, dan zullen er dermate veel aanpassingen gedaan moeten worden, dat er van onbevangen feestvieren geen sprake kan zijn, concluderen de organisaties. Voor alle betrokkenen is het belangrijk dat tijdig duidelijk is of het feest doorgaat of niet. Om die reden is dit besluit al in mei gevallen.

Volgens de organisaties is de kans reëel dat er ook dit najaar nog extra maatregelen in acht moeten worden genomen ten aanzien van hygiëne en afstand, om de feesten verantwoord te laten verlopen. Veel programmaonderdelen kunnen hierdoor niet op de gebruikelijke wijze ingevuld worden. Bovendien zou handhaven ervan een ingewikkelde zaak worden.

Alle kermisbesturen betreuren het bijzonder dat 2020 een jaar zonder kermis en volksfeest wordt, maar zijn van mening dat dit gezien de omstandigheden onvermijdelijk is. Uiteindelijk staat bij alle kermissen en volksfeesten het plezier van de inwoners van de dorpen centraal. De organisaties spannen zich jaarlijks in om deze inwoners op een verantwoorde wijze van een mooi feest te voorzien. Dat dit feest in 2020 niet doorgaat is spijtig, maar motiveert de organisaties extra om in 2021 in alle dorpen weer een feest neer te zetten dat zijn weerga niet kent, melden zij vast.