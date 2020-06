Kerken zetten deuren open

SPANKEREN / LAAG-SOEREN – De Spankerense Petruskerk en de Boskapel, ook bekend als ’t kerkje in Laag-Soeren, gingen na zondag 15 maart opeens dicht. De vieringen kwamen online vanuit de Ontmoetingskerk in Dieren, in samenwerking met de kerkelijke gemeentes in Ellecom – De Steeg en Dieren. Nu de maatregelen iets zijn versoepeld, durven de kerken hun deuren weer te openen. Op vrijdagmiddagen 5 en 12 juni is zowel de Petruskerk als de Boskapel geopend voor mensen die even de stilte op willen zoeken, een kaarsje willen branden of hun verhaal willen delen. Het kerkteam volgt de coronaregels en laat gedoseerd bezoekers toe. De Boskapel is beide dagen geopend van 14.00 tot 15.00 uur, de Petruskerk in Spankeren van 15.30 tot 16.30 uur.