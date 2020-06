Kerken open op vrijdagmiddag

DREMPT / HOOG-KEPPEL – Sinds half maart zijn de kerken in Voor-Drempt en Hoog-Keppel gesloten voor bezoekers. Door de coronamaatregelen is het niet mogelijk kerkdiensten te houden. Ook in de maand juni zullen er nog geen kerkdiensten zijn. Wel gaan de kerken in Voor-Drempt en Hoog-Keppel in de maand juni op vrijdagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur open voor mensen die het fijn vinden om even binnen te lopen. Ze kunnen genieten van de stilte in de kerk, even gaan zitten, een kaarsje aansteken of naar muziek luisteren. Natuurlijk wordt van hen verwacht dat zij alle voorschriften met betrekking tot 1,5 meter afstand en dergelijke in acht nemen. In de maand juli hopen de kerken de diensten op zondagochtend weer op te kunnen starten.