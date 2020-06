Kennis delen met vrijwilligers

GEM. RHEDEN – Het Loket Vrijwillige Inzet en Sociale Activering zoekt mensen die zich op projectbasis willen inzetten als interim-coach. Het loket denk dat deze mensen veel aanwezige kennis, ervaring, talenten en expertise kunnen delen. Het kan gaan om een eenmalig of kortdurend(e) project(en).

Een begroting maken, statuten opstellen, een goede brief schrijven, een jaarrekening maken of voor een groep spreken lijkt voor velen simpel, maar er zijn vrijwilligers die daar graag wat steun bij willen krijgen voordat zij zich toch als bestuurs- of commissielid willen aanmelden. Denk aan zaken als een ledenlijst in Excel slim benutten, notulen schrijven, een actielijst opstellen, een poster ontwikkelen. Veel vrijwilligers zijn geholpen bij een avondje uitleg.

Mensen die over specifieke kennis beschikken waarvan zij denken dat een ander daar goed gebruik van kan maken, kunnen zich aanmelden bij de Vrijwilligersacademie van het loket, dat hulpvragen en aanbod van expertise koppelt aan de hulpvrager en interim-coach. Dit kan via www.vrijwilligerswerkgelderland.nl/rheden.

Het Loket Vrijwillige Inzet en Sociale Activering is ondergebracht bij Incluzio Uitvoering Oost (voorheen Radar). Meer informatie of een aanmeldformulier opvragen kan ook via participatiecoach Filiz Okan, fokan@incluzio.nl of tel. 06-83626763. Het formulier is ook te vinden in buurthuizen, inloophuizen, bibliotheken, Sportbedrijf Rheden en de gemeentehuizen van de gemeenten Rheden en Rozendaal.