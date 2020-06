Kasteel Rosendael opent deuren voor bezoekers

ROZENDAAL – Kasteel Rosendael in Rozendaal is weer geopend. Van vrijdag tot en met zondag tussen 13.00 en 16.00 uur kunnen bezoekers het kasteel bezoeken.

Het kasteel opent met een totaal vernieuwde tour door de keuken en de begane grond van het kasteel. Bezoekers kunnen zelf rondlopen door de vertrekken en ervaren hoe de laatste bewoners op het kasteel hebben geleefd. Met de gratis te downloaden IZI.Travel app krijgen zij alle informatie over de vertrekken.

Kasteel Rosendael geeft een mooi beeld van hoe er vroeger op een kasteel werd geleefd. Er is een bijzondere collectie meubels, zilver en porselein te zien. Het imposante, historisch ingerichte kasteel is omringd door een park met veel bezienswaardigheden.

Om drukte te spreiden moet iedereen vooraf een ticket met een datum en tijd reserveren. Dit kan via de website www.glk.nl/rosendael. Om 1,5 meter afstand te kunnen houden, is er een eenrichtingsroute uitgezet.

Ook het kasteelpark is te bezoeken. Gasten maken aan de hand van de Beleef!plattegrond een wandeling door het park. Hier zijn de Bedriegertjes, schelpengalerij, theekoepel, vijvers en fonteinen de trekpleisters. Voor de kinderen is er een leuke speurtocht te verkrijgen in de kasteelwinkel. Het park is geopend van dinsdag tot en met zondag van 11.00 tot 17.00 uur.

www.glk.nl/rosendael