Jachthuis Sint Hubertus weer open per 1 juli

HOENDERLOO – Vanaf woensdag 1 juli is Jachthuis Sint Hubertus in Het Nationale Park De Hoge Veluwe weer geopend voor rondleidingen. Ook de camping van het Park gaat 1 juli open, daarnaast is het weer mogelijk om deel te nemen aan verschillende kleinschalige activiteiten.

Gedurende de coronacrisis is het motto van De Hoge Veluwe: ruimte, veiligheid en genieten. Met ruim 5.400 hectare aan bossen, heide, zandverstuivingen en open vlaktes is er binnen het Park voldoende ruimte om de Coronameters in acht te kunnen nemen. Het Park zorgt op grond van een strak Coronaprotocol voor een veilige omgeving om in te recreëren.

Tijdens de coronacrisis was het Park genoodzaakt om de deuren van het Jachthuis te sluiten. Inmiddels is het weer mogelijk om – met inachtname van de coronamaatregelen – rondleidingen te organiseren in dit bijzondere gebouw. In 2020 is het 100 jaar geleden dat de bouw van het voormalige buitenverblijf van Anton en Helene Kröller-Müller werd voltooid. Waar architect Berlage doorgaans van opdrachtgevers enkel de opdracht kreeg voor het ontwerpen van een gebouw, ontwierp hij in het geval van het Jachthuis ook het complete interieur, tot zelfs het bestek aan toe. Ook ontwierp hij de omliggende tuinen en de vijver; het Jachthuis werd daarmee een zogenaamd ‘Gesamtkunstwerk’. Reserveren voor rondleidingen kan via www.hogeveluwe.nl/agenda. De Theekoepel bij het Jachthuis, sinds 2007 ingericht als kiosk, is deze zomer dagelijks geopend.

Kampeerders zijn weer van harte welkom op De Hoge Veluwe, vanaf 1 juli is de camping volledig geopend. Er is voldoende ruimte om in alle rust te genieten van de natuur. De camping is te bereiken vanaf ingang Hoenderloo.

Het activiteitenprogramma wordt langzaam weer opgestart. Zo is het vanaf 1 juli onder andere weer mogelijk om met kleine groepen wandelingen met natuurgidsen te ondernemen. Onder andere de populaire Hoge Veluwe en WOII en De Droom van Hélène langs de graven van het echtpaar Kröller-Müller worden weer georganiseerd. De volledige agenda is te vinden op www.hogeveluwe.nl/agenda.