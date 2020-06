Inwoners van Rheden vanaf 1 juli naar Recycleplein Doesburg

GEM. RHEDEN – Vanaf 1 juli gaan in de gemeente Rheden de wijzigingen rondom afval in. Inwoners moeten vanaf dan met hun grofvuil naar het Recycleplein Doesburg.

Het laten ophalen van grofvuil blijft mogelijk, maar is per 1 juli niet meer gratis voor hoeveelheden tot 1 m3. Inwoners kunnen een afspraak maken via www.afvaldesk.nl of telefonisch via de SUEZ servicelijn, tel. 0800 – 2210011.

De aanschaf, het laten ophalen en verwerken van het tuinafval door middel van een Green Bag kost de gemeente Rheden 15 euro. De gemeenteraad heeft eind vorig jaar al besloten de bijdrage van inwoners hieraan te verhogen van 2,50 naar 5 euro per Green Bag. Deze wijziging gaat ook per 1 juli in.

Alle informatie over de wijzigingen is te lezen op www.rheden.nl/inwoners/nieuws/wijzigingen_afval_vanaf_1_juli