Intiem concert in Nicolaaskerk

ELLECOM – Een halflege kerk en toch een uitverkocht concert. Binnen de beperkingen van de coronamaatregelen wist het Ruysdael Kwartet toch een kleinschalige editie van het jaarlijkse Zoom! Kamermuziek Festival te organiseren. Met slechts dertig man publiek toegestaan per voorstelling, waren de kaarten al snel uitverkocht. Er is veel belangstelling om er weer op uit te gaan en te kunnen genieten van live muziek. Wie achter het net viste, kon de optredens online bekijken of later terugkijken. Er werd donderdag, vrijdag en zaterdag gespeeld op verschillende locaties in Doesburg, Velp, Rozendaal en Ellecom. Zaterdagmiddag 6 juni speelde het Ruysdael Kwartet samen met altviolist Frank Brakkee het strijkkwintet van Mozart drie keer in de sfeervolle Nicolaaskerk in Ellecom. De concerten zijn nog steeds terug te zien via www.zoomfestival.nl.

Foto: Han Uenk