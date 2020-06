Internet-meditatie van Ons Raadhuis

VELP – Bij Ons Raadhuis in Velp geeft docente Jolanda Stellingwerff sinds de coronasluiting wekelijks een meditatieles via internet. Normaal is deze les elke donderdag in Ons Raadhuis, maar voor zolang nog nodig, is dit het alternatief. De les duurt een uur, is zeer gevarieerd en zorgt voor ontspanning. De elementen die regelmatig terugkeren in de les zijn geleide meditaties, stilstaan bij oosterse wijsheden en oefenen met het openen van chakra’s. Deelname kost 3,50 euro per keer. Mensen die een keer deel willen nemen zijn van harte welkom.

Verder houdt Jolanda wekelijks op woensdag van 10.00 tot 11.00 uur het Zoom-koffie-uurtje. Dan kan iedereen via de computer even in Ons Raadhuis binnen kijken, met elkaar praten met eigen koffie thuis. Het is vrijblijvend, deelnemers kunnen komen en gaan wanneer ze willen. Soms heeft iemand een mooie tekst, soms een gedicht, soms zingt iemand een lied, soms is er een vraag. Er komt van alles langs in het koffie-uurtje.

info@onsraadhuis.com

Tel. 026-8449140.