Informatieavond over cursus groente verbouwen en inmaken

BRUMMEN – Derk Huizinga van Eigen moestuin eigen voorraad verzorgt, in samenwerking met de gemeente Brummen, een informatieavond over het verbouwen en inmaken van groenten. Hiervoor wordt maandag 8 juni een informatieavond gehouden in het Voedselbos in Brummen.

Met een kleine, gemakkelijk te onderhouden, moestuin krijg je al veel opbrengst. Het is leuk om zelf groenten te zaaien en planten, te zien hoe alles groeit en om het tenslotte zelf te oogsten. Derk Huizinga, zelf werkzaam in de moestuin van kasteel Hackfort in Vorden, leert de deelnemers over biologisch tuinieren zonder bestrijdingsmiddelen, zaaien en planten, en over een gesloten kringloop. Ook wordt aandacht besteed aan biodiversiteit. In de workshop groente conserveren worden allerlei manieren aangereikt om de overschotten aan groente in te maken, zodat ze langer bewaard kunnen blijven. Alle theorie wordt meteen in de praktijk gebracht, zodat deelnemers niet alleen kennis opdoen, maar ook ervaring.

De cursus bestaat uit twee werkavonden moestuin aanleggen op maandag 15 en donderdag 25 juni, drie vervolgochtenden (in elk volgend seizoen één ochtend, datum wordt later bepaald) en een workshop groente conserveren op donderdagavond 10 september. Zo leert iedereen wat er gedurende het hele jaar in een moestuin moet gebeuren en hoe je overschotten kunt bewaren.

Maandag 8 juni is er een informatieavond, vanaf 19.30 uur in het Voedselbos aan de Hooimate in Brummen. Door de coronamaatregelen zijn hiervoor slechts dertig plaatsen beschikbaar. Aanmelden vooraf is verplicht en kan via voorlichting@brummen.nl. Aan het eind van de avond kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor de cursus. Het maximum aantal deelnemers is twintig personen. Dankzij een bijdrage van de gemeente zijn de kosten voor de cursus 110 euro per persoon voor zes bijeenkomsten van 2 tot 2,5 uur, inclusief zaaigoed en plantgoed en de kookfaciliteiten van de workshop groente conserveren.