Inbraken in Narcisstraat

BRUMMEN – In de Narcisstraat in Brummen zijn twee woningen slachtoffer geworden van inbraak. Het ene huis is bezocht tussen zaterdag 6 juni 16.00 uur en maandag 8 juni 10.00 uur. De dader heeft een thermopane ruit van de schuifpui ingeslagen en daarna de hele woning doorzocht. Het is nog onbekend wat er is weggenomen.

Tussen zaterdag 6 juni 17.45 uur en zondag 7 juni 15.50 uur is er ingebroken in een tweede woning aan de Narcisstraat. Hierbij is aan de achterzijde een ruit ingeslagen waardoor de dader naar binnen kon. Ook hier is de gehele woning doorzocht en er is een potje met geld gestolen. De bewoners waren op vakantie.