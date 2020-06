Ik vind: Windmolens of zonnevelden? Waar wel en waar niet?

Elektrische auto’s zijn niet meer weg te denken uit het straatbeeld, zonnepanelen op huizen zijn inmiddels heel normaal. In korte tijd is de energietransitie voor iedereen zichtbaar geworden. Het zijn belangrijke eerste stappen op weg naar een meer duurzame maatschappij.

In de regio Arnhem-Nijmegen is de laatste maanden hard gewerkt aan een verkenning naar de mogelijkheden voor meer energieopwekking op land. Planologen zien in de gemeente Rheden mogelijkheden, ondanks de grote ecologische en landschappelijke waarden. Onder andere wordt gedacht aan windmolens bij Velp en zonnevelden bij Spankeren. Of en hoe dit zogenaamde ‘RES-bod’ daadwerkelijk zal worden uitgevoerd, ligt aan de uitkomst van besluitvorming op gemeentelijk niveau.

Als CDA Rheden zijn we blij dat er grote stappen worden gezet. We vinden dat ook onze gemeente een verantwoordelijkheid moet nemen. De klimaatverandering is echt, de opdracht waar wij als maatschappij voor staan is urgent. Grote windparken op de Noordzee zijn mooi maar niet voldoende, het antwoord ligt dichter bij huis.

Windmolens, zonnepanelen en op langere termijn misschien zelfs kernenergie hebben een grote ruimtelijke en maatschappelijke impact. Het is daarom cruciaal dat iedereen meedenkt over de energietransitie. Van links tot rechts, het CDA in het midden.

Energie-coöperaties kunnen een bijzonder belangrijke rol vervullen. Er zijn in Nederland al vele voorbeelden waarbij windmolens en zonnevelden niet meer alleen worden ervaren als aantasting van het landschap, maar vooral ook als verrijking van de samenleving. Doordat inwoners mede-eigenaar kunnen worden van windmolens en zonnevelden vallen niet alleen de lasten maar ook de lusten aan de gemeenschap toe.

Graag roepen wij alle inwoners op om met ons mee te denken. Hoe kunnen we in onze gemeente een bijdrage leveren aan de energietransitie? Wilt u liever windmolens of zonnevelden? Waar wel en waar zeker niet? Of ziet u nog heel andere mogelijkheden? Wij zijn zeer benieuwd naar uw mening, het levert voor ons belangrijke bouwstenen om later dit jaar de randvoorwaarden mee te geven aan de gemeente waarbinnen initiatieven kunnen worden ontwikkeld. Graag een mail naar: cda.pp.geelen@rheden.nl.

Peter Paul Geelen

Gemeenteraad Rheden (CDA)