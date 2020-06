Ik vind: Willen we terug in lockdown?

Natuurlijk onderschrijf ik dat racisme de wereld uit moet en dat demonstreren tegen onrecht in welke vorm dan ook ieders recht is. Maar nu hebben heel veel Nederlanders zich maandenlang opgesloten en zware sociale offers gebracht, maar kan er door de massale samenkomst in Amsterdam er zo maar weer een nieuwe corona golf aan komen.

Gaan we dan weer naar binnen? Zien de ouderen dan maandenlang weer geen dierbaren meer, ouders geen onze uitwonende kinderen? Want daar ben ikzelf eerlijk gezegd een beetje aan onder door gegaan. Mensen hebben mensen nodig om zich heen. Velen kunnen niet tegen dit opgesloten zijn wat ze zoveel weken hebben ervaren, die snakken naar buitenlucht, mensen zien. Hoe moeilijk dat is, heb ik ook van heel dichtbij gezien. Het was voor velen een heel zware tijd en ik denk niet dat zij dat een tweede keer aan kunnen.

Het had met geweld gepaard gegaan als de demonstratie was opgebroken, was het argument. Twee dagen later, in Rotterdam, kon een demonstratie waar ook teveel mensen bij elkaar dreigden te komen, wel gestopt worden voor het uit de hand liep. Wat ook pijnlijk is, onze vrijheid herdenken mocht niet in mei, alle mooie bijeenkomsten voor 75 jaar vrijheid waren afgelast. De Waalsdorpervlakte bleef leeg, op de Dam stonden een handjevol mensen. Een bizar gezicht op 4 mei. Het moet bij velen heel veel pijn hebben gedaan om daar niet aan deel te kunnen nemen. En om dan nu de Dam te zien volstromen voor een, weliswaar nobele en goede zaak, moet erg wrang zijn geweest. Bij mij dringt zich dan de vraag op, demonstreren mag dus wel maar herdenken niet?

Ligt de verantwoordelijkheid bij de politie, bij burgemeesters? ik vind van niet. Die ligt in de eerste plaats bij de mensen zelf. Dat geldt ook voor mensen die ondanks alle waarschuwingen stranden, parken en andere recreatie plekken overspoelen. Je brengt daarmee de volksgezondheid in gevaar en dreigt het land weer terug te brengen naar maanden geleden, in een al of niet intelligente lockdown.

In mijn ogen had de Dam ontruimd mogen worden en bij weigering hadden er boetes uitgedeeld kunnen worden. Want als mijn man en ik met onze Doesburgse dochter naar dochter, schoonzoon en pasgeboren kleindochter in Apeldoorn rijden, riskeren we een boete van €390,– per persoon plus strafblad. Terwijl wij weten dat we niets mankeren, en in het uiterste geval alleen elkaar aansteken. Niet de rest van Nederland….

Marion Berends,

Doesburg