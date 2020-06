Ik vind: Vieze papiertjes in het bos

Beste Theo van Hees en Tineke Cornelissen,

Ik reageer even op jullie ‘ik vind’, het is super storend wat je momenteel vindt in het bos. Ik moet wel zeggen dat de prullenbakken de laatste jaren schaars zijn geworden in het bos, en vooral waar er bankjes staan mis ik toch eigenlijk wel prullenbakken. Dat is geen reden om je spullen van je af te gooien.

Die witte papiertjes worden meestal gebruikt door dames die zitten te plassen of door dames en heren die hun grote behoefte doen, en ja die neem je niet meer mee naar huis. Maar daar is een oplossing voor.

Graag wil ik alle wandelaars die door de coronamaatregelen nergens naar het toilet kunnen, en dus het bos gebruiken als openbaar toilet, een tip geven. Neem hondenpoepzakjes mee en ruim netjes de boel op. Je ruimt het ook van je hond op, dan kan je het ook van je zelf opruimen. Neem het mee totdat je een prullenbak tegenkomt en deponeer het daarin. Dit geldt ook voor maandverband en tampons.

Ik ben zelf een lange-afstandswandelaar, en sinds de coronacrisis heb ik geen tochten meer gemaakt, omdat ik weet nergens naar het toilet te kunnen, of ergens een rustige stop te kunnen maken. Dit kreeg ik als tip van mijn medewandelaars, en wil deze graag met jullie delen. Je kan ook lege broodzakken verzamelen en daar je lege verpakkingen in bewaren.

Gelukkig mogen de restaurants weer open en wordt het hopelijk wat minder in het bos met witte zakdoekjes. Ook mij viel het erg op dat sinds de coronacrisis het afval in het bos toe nam.

Sandra Jurriens,

