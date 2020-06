Ik vind: Snelle FietsRoute

Interessante discussie rond de geplande Snelle FietsRoute van Arnhem naar Dieren. En niet andersom. Waarom zou iemand uit Dieren naar Arnhem willen, toch? 😉

Maar ter zake: omdat een goede snelle route door Velp niet mogelijk is, zal de provincie mogelijk geen subsidie verstrekken, omdat de route niet aan de eisen kan voldoen. Ik stel voor dat de provincie daar eens over nadenkt.

Het stuk door Velp, waar de moderne supersnelfietser zich zal moeten aanpassen, is zeg anderhalf, twee kilometer. Dus dat scheelt uiteindelijk een paar minuten.

Ik ben een fervent fietser, maar ik zou zeggen: accepteer dat er óók voor de snelle fietser nou eenmaal niet overal ruimte kan zijn.

Cor Nouws,

Dieren