Ik vind: Park het Goor doet naam eer aan

En dan is er corona, ben je tussen de 12 en 16 jaar en mag je niet naar school. De eerste weken voelt het nog als vakantie, maar dan wordt het saai en raak je verveeld. Thuis is ook niet altijd leuk, dus dan maar op avontuur. Park het Goor is een ontmoetingsplek voor de jeugd. Vorig jaar is er een prachtige overkapping geplaatst en de jeugd heeft in het voortraject beloofd mee te dragen in het behoud, onder toezicht van Stichting Welzijn Brummen. Een win/win situatie.

Nu de realiteit: dagelijkse ernstige vervuiling, wietgebruik, grof taalgebruik in bijzijn van een naar kleine kinderen en elkaar, vernieling van de overkapping, ontvreemding uit aangrenzende tuin, brandstichting in de prullenbak en experimenteren met lucifers en gedroogd gras in de open ruimte (temperatuur 28 graden en enorme droogte).

Zijn de kinderen verantwoordelijk? Zeker, ten dele. Zijn de ouders verantwoordelijk? Zeg het maar, voelt u zich verantwoordelijk voor uw kind? Of bent u al lang blij dat ze momenteel een ander tot last zijn in plaats van uzelf? Is handhaving verantwoordelijk? Inmiddels wel, na meerdere meldingen. Handhaving wordt momenteel enkel gesignaleerd na een melding en om de restanten van de feestjes op te ruimen (chipszakken, wietzakjes, blikjes red bull, kapot glaswerk – bierflessen). Ik weet niet of dat is waar ik mijn belastinggeld graag naar toe zie gaan. Is SWB verantwoordelijk? Na de toezeggingen inzake het plaatsen van de overkapping, zeker. Het kan niet zo zijn dat je Sinterklaas speelt voor de jeugd en de buurt met de rotzooi opzadelt.

Wat ik er zelf aan doe? Kletsen met hen die daar voor open staan, een deel van de jeugd is verrassend volwassen en neemt ook binnen hun groep een prominente verantwoordelijke rol in, mooi om te zien. Jammer ook dat een deel van de jeugd het voor hen verpest. Dat deel reageert primair onbeschoft en beweegt zich inmiddels op het pad van diefstal, brandstichting en drugsgebruik, niet enkel in de avond.

Voor dat deel doe ik een beroep op ouders, SWB en handhaving. Kom eens kijken bij je kind. Een enkele ouder doet dit en gek genoeg boeken die kinderen zich gezien, niet gecontroleerd. Misschien ligt daar wel de kern van het gedrag van een deel van de kinderen.

