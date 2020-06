Ik vind: Nog steeds vragen over dode reeën

In het artikel ‘Faunabeheer: dode reeën in Eerbeek niet ongewoon’, dat geplaatst is in week 25, heeft Harrie Oosting deels antwoord gegeven op mijn vragen. Het doet me goed dat even wordt stilgestaan bij de dood van al die reeën, maar ik zou het plaatje graag volledig willen hebben. Toen ik de krant aanschreef, stond de teller op acht dode reeën: vier drachtige geiten en hun ongeboren kalfjes. De teller staat nu inmiddels op negen dode reeën, want enkele dagen later vonden wij in mijn tuin onder de Rhododendrons nog een dood reekalfje en wel op de plek waar de reegeit zich steeds ophield. Achteraf is duidelijk geworden dat de reegeit drachtig was van twee kalfjes. Door de stuitligging van het laatste kalfje is het bij haar misgegaan. Het eerste kalfje is verhongerd. De natuur is hard. Hier was helaas geen redden aan.

Er zijn in dezelfde tijd drie drachtige dode reegeiten in de richting van de Kollergang gevonden, waarvan niet duidelijk is hoe ze zijn omgekomen, omdat geen enkele verwonding is geconstateerd. Op dat raadsel zou ik graag een antwoord willen hebben.

Ik vraag me af of het stress kan zijn geweest. Tijdens de dunning die uitgevoerd is in de bospercelen in het voorjaar 2020, hebben de achtergebleven dennentakken, die een groot deel van de bodem bedekten, de onderbegroeiing verstoord. De bodem was kapot gereden door al het zware materieel dat gebruikt is tijdens de dunning. Daarna kwam de droogte. Dit zijn twee oorzaken waardoor er in mei minder voedsel was voor reeën.

Daarna, op 15 mei midden in het broedseizoen en de tijd dat de reekalfjes worden geboren, kwam een grote kraan onze wijk in. Deze megakraan verplaatste grote hopen takken van de ene plek naar een andere plek in de bospercelen. Hierbij werd ook met een motorzaag gezaagd.

‘Harrie Oosting benadrukt dat motorzagen geen bedreiging zijn voor reeën’, stond er in het artikel. Hoe zit het dan met het zware materieel en daarmee bedoel ik die megakraan op 15 mei? Ik vind die mega raan ernstiger dan het gebruik van een motorzaag.

Harrie Oosting vindt de situatie niet ongewoon. ‘Wij krijgen jaarlijks in het gebied te maken met reeën die overlijden. Veelal zijn het toch verkeersslachtoffers’. Maar de drie drachtige reeën waren geen verkeersslachtoffers. Ze vertoonden geen verwondingen. Mijn zorgen zijn niet weggenomen.

Tineke Mäkel,

Eerbeek