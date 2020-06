Ik vind: Nachtelijk Brummens danstalent gezocht

In de nacht van zaterdag op zondag 21 juni hield de lokale jeugd om half drie in het centrum van Brummen een talentenjacht dansen. Op het parkeerplaats van de supermarkten (Deka/Jumbo) aan de Burg. Dekkerstraat danste een groep van 10 à 15 jeugdigen op zelfgekozen muziek. Dat velen van deze jongeren dit filmden betekent dat er talent tussen moet hebben gezeten.

De buurtbewoners konden de nachtelijke talentenjacht echter niet waarderen. Toen sommige jeugdigen hun danstalenten op motorkap en dak van de aldaar geparkeerde auto’s wilden voortzetten, werd door een buurtbewoner ingegrepen. Geschrokken van de verrassende nachtelijke aandacht splitste de groep zich op en verdween in de nacht.

De al gewaarschuwde politie was verbaasd over hoeveel jeugd zich toch nog – al dan niet onder invloed van drank of andere zaken – ’s nachts in het dorp weet te vermaken. Buurtbewoners en politie zijn op zoek naar door de jeugd zelf gemaakt filmmateriaal. Vaak delen jongeren dit soort filmpjes namelijk op Facebook en andere social media. Mocht u dit filmmateriaal tegenkomen, met name wanneer het dansen op auto’s begint, dan zijn beide partijen zeer geïnteresseerd!

Filmpjes kunt u uploaden op politie.nl; onder het kopje melding kunt u filmpjes uploaden. U kunt ook het linkje sturen.

Naam en adres bij redactie bekend