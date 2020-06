Ik vind: Het (nieuwe) normaal

Dag medemens. Ook zo genoten van de voorlopig laatste show van Mark en Hugo?

Bijna iedereen blij want er zijn weer wat versoepelingen. Zit niet zo te zeiken, zullen een aantal mensen zeggen, het is toch weer bijna normaal? Ja, inderdaad, BIJNA.

We hebben nog steeds de 1,5 meter en mondkapjes, waarvoor geen wetenschappelijk bewijs is dat deze helpen ter voorkoming van besmetting, of die ons in ieder geval niet verteld wordt, want het gebeurt allemaal achter gesloten deuren.

En dan de tegenstrijdige maatregelen: Als 2 kennissen elkaar op straat ontmoeten moet je 1,5 m in acht nemen, behalve als 1 van de 2 een sekswerker is, dan mag je wel met elkaar naar bed. Huh? Voetbal wedstrijden bezoeken mag ook weer. Dus met 4 mensen in de auto naar het stadion. Dan uitstappen en met 1,5 m afstand naar binnen, op 1,5 m van elkaar zitten en bij een doelpunt “hoera” fluisteren. Dan weer naar huis met 4 mensen in de auto. Welke malloot verzint dat? Waarom worden deze maatregelen zo doorgedramd?

Waarom mag de ene demonstratie wel plaatsvinden en de andere niet? En daar komt het weer, geen garantie voor de 1,5 m afstand houding., is dan de reden. Vreemd, want dat zou dan toch voor alle demonstraties moeten gelden?

Heeft het te maken met verdeel en heers? Groepen tegen elkaar opzetten en vervolgens lekker door gaan met wat je aan het doen bent? Een nieuwe wet doordrukken?

En de Jonge snel een wet doordramt waarmee de vrije artsenkeuze uit het pakket verdwijnt?

Is het voor onze gezondheid ? of zit er een andere agenda achter?

Oh, Ja, de zorgmedewerkers krijgen een eenmalige uitkering van 1000 euro netto, wat gul. Terwijl bij een voorstel om deze mensen een structurele loonsverhoging te geven, dezelfde partijen tegen stemmen. En niet te vergeten dat deze mensen eventuele toeslagen wel terug moeten betalen als ze boven de grens komen door de extra uren die ze gewerkt hebben.

Wel heel erg doordacht van de Jonge en Rutte.

Maar dan kunnen we in ieder geval weer klappen als het zover mocht komen, want daar kun je toch ook brood voor kopen?

Ik vind: “Niet normaal maken, wat niet normaal is”.

David de Bree

