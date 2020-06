Ik vind: Het nieuwe normaal

Beste David de Bree,

Ik wil graag reageren op je stukje over het nieuwe normaal. Ik wil allereerst mijn bewondering tonen voor je moed om dit aan de orde te stellen en ik sta er ook 100 procent achter. Ter aanvulling het volgende:

De nieuwe helden nu in de zorg en andere vitale beroepen bleven een paar jaar geleden nog in de kou staan, omdat daar geen geld voor was. Gelukkig is dat nu veranderd en hebben ze de waardering gekregen die ze verdienen, maar het is wel opvallend, die omslag.

De geleerden in Den Haag hebben schijnbaar nooit geleerd dat de mens een uitstekend werkend afweersysteem heeft meegekregen bij de geboorte, Om dat gezond te houden moet je zelf wel wat doen: let op je voeding, beweeg veel, ontspan veel en laat je niet in een angstcultuur opsluiten, En dat is nou precies wat er gebeurd is.

Je werd iedere avond op TV geconfronteerd met de vreselijkste verhalen over gebrek aan IC bedden en hoeveel doden er nu weer waren bijgekomen.

Geen advies hoe je zelf je immuunsysteem kunt verbeteren. Erger nog dat dokters die daar aandacht voor vroegen werden weggezet als charlatans. Bovendien heeft men de BTW op gezond voedsel en fruit omhooggedaan en geen suikertax ingevoerd. Snapt U het nog?

Ik voel me ook leeftijdgediscrimineerd, want ik ben veel ouder dan 70 en moet dus maar beter thuis blijven. Terwijl ik er de voorkeur aan geef om te tennissen, wandelen,fietsen en biljarten om mijn geest en lichaam zo gezond en soepel mogelijk te houden.

Graag wil ik ook mijn ergernis uiten over de maatregelen die ze voor verpleeghuizen hadden bedacht. Om de oudjes te beschermen mochten alleen de verzorgenden onbeschermd in en uitlopen, maar de familie van de patiënt werd dat verboden. Soms werd er om het huis een hekwerk geplaatst om dat te voorkomen, waardoor mijn associatie met een gevangenis weer naar boven kwam.

Wel goed bedoeld natuurlijk, maar wat is erger: je geliefde niet meer mogen bezoeken, waardoor er velen zijn overleden door verdriet en eenzaamheid of samen met je familie eventueel sterven aan corona?

Tom Hoefnagels,

Dieren

