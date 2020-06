Ik vind: Energietransitie Rheden

Geachte heer Klomberg,

Ik begrijp dat de voorbereiding voor de berichtgeving aan de regering over de wijze waarop in de Gemeente Rheden de energietransitie zal plaatsvinden, zich toespitst op ‘van het gas af’ en ‘elektriciteit als energiedrager’. Hierbij worden zonnepanelen en windmolens gezien als duurzame middelen om energie op te wekken.

Dit gaat goed zolang de hoeveelheid opgewekte energie als gevolg heeft dat de gascentrale een tandje lager kan schakelen als de zon schijnt en als het waait. Maar reeds nu zullen ook u berichten bereikt hebben dat de elektriciteit van zonnepanelen en windmolens hun energie tijdelijk niet aan het net kunnen toevoegen. Hoe groter de opbrengst van deze duurzame energiebronnen wordt, hoe groter de problemen. Een oplossing zou kunnen zijn dat het overschot aan duurzame elektriciteit wordt omgezet in waterstof.

Maar er is nog een ander probleem: het overschakelen van gas naar elektriciteit voor verwarmingsdoeleinden brengt op termijn gigantische kosten met zich mee: verzwaring van het elektriciteitsnet, installeren van warmtepompen, het vervangen van de bestaande radiatoren en het aanbrengen van isolatie (wat overigens niet overal kan).

Mijn kritiek is dat de regering en/of Samsom op basis van het huidige gasverbruik, gemakkelijk een schatting kan maken van de hoogte van deze kosten, maar zij doen dit niet omdat dit wel meer dan schrikken zal zijn. Verder is inmiddels gebleken dat aan het gebruik van biobrandstof (in feite houtkap) grote bezwaren zijn verbonden.

Tenslotte wordt er nooit gesproken over geothermie (aardwarmte uit grote diepte). Voor Ellecom, als er 500 woningen en bedrijven zijn, schat ik de kosten als volgt zeer grof: 2 boringen tot 4 kilometer diepte (aanvoer- en retourleiding): 8 miljoen, de aanleg van een warmwaternet: 2 miljoen. Dit is per aansluiting 20.000 euro , dus evenveel als een warmtepomp. Maar de calorieën kosten niets en de bedrijfskosten bestaan uit afschrijving en onderhoud van de installatie en een beetje elektriciteit voor het rondpompen van het hete grondwater.

Natuurlijk zullen de kosten voor verwarming stijgen, maar dan is er voor ieder de keuze om wel of niet extra te isoleren, afhankelijk of men het geld ervoor heeft of andere prioriteiten stelt.

Ik zou het toejuichen dat er een discussie, ook in de krant, op gang komt waarbij alle bovengenoemde aspecten aan de orde komen. Maar ik ben mij ervan bewust dat onder meer Gazprom, de NAM en Shell hier andere ideeën over hebben.

Ik wens u succes bij de ontwikkeling van de juiste visie.

Jouke van Wijngaarden,

Ellecom