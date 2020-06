Ik vind: Doesburg weert het verkeer uit de stad

20 mei: Binnenstad van Doesburg vanaf 1 juni autovrij.

3 juni: Doesburg weert het verkeer nu al uit de stad.

Het kernwinkel gebied is tot 1 september afgesloten voor verkeer, waardoor de bewoners en het winkelpubliek zich op de veilige 1,5 meter afstand van elkaar kunnen bewegen. De horecaondernemers kunnen hun terrassen vergroten om meer publiek te ontvangen. Normaal ontvangt de gemeente een vergoeding voor het gebruik van trottoirs of gronden, maar in deze moeilijke tijd van crisis en corona zal dit wel achterwege blijven.

Terwijl er op de Ooi sprake was van een gebied met de naam Blauwe knoop, zal dat in de binnenstad niet van toepassing kunnen zijn, omdat daar het gebruik van alcoholische dranken gestimuleerd wordt door het vergroten van de terrassen.

Er zijn verkeersborden geplaatst met nummers C01 en C02. Deze week werden er verkeersbegeleiders ingezet om de fietsers te waarschuwen dat men het winkelgebied niet meer in mag rijden. Dus nu is de binnenstad ook afgesloten voor alle verkeer en bestuurders van fietsen, voertuigen getrokken door dieren en vee.

Het bevorderen van het toerisme wordt met deze maatregel waarschijnlijk wel gediend, maar of dat deze maatregel de zogenaamde veiligheid van de coronamaatregelen stimuleert, is te betwijfelen. Dit zal mogelijk worden door boa’s in te zetten met duimstokken tussen lopend publiek en terraszitters. De versneld genomen maatregel van autovrij (verkeersvrij) maken van de Doesburgse binnenstad, zal prettig zijn voor wandelaars en toeristen, maar een grote teleurstelling voor hen die slecht te been zijn en gebruik kunnen maken van de fiets of scootmobiel of aangepaste rijwielen. Deze categorie moet toch eenvoudig een vergunning kunnen krijgen van de gemeente Doesburg.

Edy Riewald,

Doesburg