Ik vind: Democratie en coronawaanzin

Ik maak me zorgen over onze democratie door coronawaanzin. Van 1 januari tot 19 juni dit jaar stierven er wereldwijd door

– besmettelijke ziektes 6.071.750 mensen

– ondervoeding en armoede 3.555.104 kinderen onder de 5 jaar

– roken 2.238.200 mensen

– HIV 786.352 mensen

– zelfmoord 501.551 mensen

– malaria 458.791 mensen

En ineens is er Covid-19 en sterven er 457.933 mensen mét corona (nee niet áán corona) wereldwijd in de periode van 1 januari tot 19 juni dit jaar.

Zoveel? Dan moet de wereld op slot en worden we gewaarschuwd voor een killervirus waaraan we een vreselijke dood zullen sterven. Maar we moeten ook bang blijven en uiterst voorzichtig zijn om niemand te besmetten, want jij zal de dood van je oma of een ander kwetsbaar iemand maar op je geweten hebben. Daarnaast moeten we gaan smeken om vaccinatie.

Of is hier sprake van coronawaanzin?

Nu de demonstraties tegen de coronamaatregelingen verboden zijn in Den Haag, Maastricht en Amsterdam, maak ik mij ernstige zorgen over onze democratie. Keer a.u.b. terug naar de democratie! Het is twee voor twaalf! Laat de inwoners van deze prachtige gemeente a.u.b. niet in de steek.

Ida Gerrits,

Dieren