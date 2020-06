Ik vind: De vervuiler betaalt

Deze stelling is het motto van de gemeente Rheden. Bedrijfseconomisch hebben zij gelijk, maar hierbij wordt theoretisch boekhoudkundig gedacht. Mijn advies is: denk praktisch en kijk bijvoorbeeld naar buurgemeente Arnhem. Daar wordt immers heel veel grof vuil – gratis – naast de container of in het buitengebied gegooid. In het buitengebied moet de grondeigenaar vergoeden.

Gemeentebestuur: denk sociaal, zoals bij de AOW, waarvoor iedereen zijn gehele werkzame leven betaalt en soms – bij eerder

overlijden – niet van kan genieten. Dit is ook mogelijk bij pensioen. En thans wordt sociaal gezien veel vrijwilligershulp geboden bij de coronavirusbestrijding.

Wil Berns,

Velp