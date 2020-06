Ik vind: Aardgasvrij maken De Ooi

Doesburg heeft bij het Rijk een subsidieverzoek ingediend voor het aardgasvrij maken van de wijk Ooi. Als het gevraagde bedrag van 4 miljoen wordt toegekend, kan de Ooi straks verwarmd worden met water uit de Oude IJssel en de Gelderse IJssel. Een innovatief en duurzaam initiatief dat wij als PvdA/GroenLinks van harte toejuichen!

Uit eerder onderzoek bleek al dat het stromende water in de Oude IJssel en de Gelderse IJssel als warmtebron gebruikt kan worden. In de zomer wordt deze warmte opgeslagen in de ondergrond, die dan fungeert als ‘warmte accu’. In de winter wordt deze warmte vervolgens aan de ondergrond onttrokken.

PvdA/GroenLinks is blij dat het college plannen heeft ontwikkeld om deze warmtebron concreet in te gaan zetten om zo de wijk De Ooi aardgasneutraal te maken. En goed dat daarvoor subsidie wordt aangevraagd, want daardoor kunnen we overstappen naar een duurzaam alternatief voor aardgas, zonder dat dit leidt tot hogere kosten voor de bewoners.

Ook zijn we blij dat het project in de Ooi samen met de bewoners uitgevoerd gaat worden. Zo krijgen naast wijkraad De Ooi ook de wijkregisseur, de wijkcoach en de woonconsulent van Woonservice IJsselland daarin een rol. Natuurlijk komt er in die contacten meer op tafel dan vragen over het warmtenet. Zo ontstaat er een beter beeld van wat er in de wijk speelt. En dat is belangrijk om de Ooi ook in sociaal opzicht sterker te maken!

Kees van Immerzeel,

fractievoorzitter PvdA/GroenLinks Doesburg