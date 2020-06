Herinneringsbijeenkomst op Heiderust naar september

RHEDEN – De jaarlijkse herinneringsbijeenkomst op begraafplaats Heiderust in Rheden wordt verplaatst naar september. De bijeenkomst zou plaatsvinden op zaterdag 13 juni.

Het Team begraafplaatsen Rheden – Dieren en Iris & de Mol Uitvaartverzorging verzorgen jaarlijks een herinneringsbijeenkomst op de algemene begraafplaats Heiderust in Rheden. Tijdens deze bijeenkomst herdenken bezoekers hun overleden dierbare(en). Er wordt gesproken, er is muziek, er wordt een gezamenlijk bloemstuk gemaakt en de namen van overleden dierbaren (kunnen) worden genoemd.

De organisatie laat de geplande bijeenkomst in juni niet doorgaan. Omdat nabestaanden deze bijeenkomst wel als prettig worden ervaren, is besloten deze te verplaatsen naar zaterdag 12 september. De bijeenkomst begint dan om 15.30 uur.