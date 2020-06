Grote zoekactie in Giesbeek naar vermiste Arnhemmer

GIESBEEK – Verschillende politieagenten en circa 50 veteranen zijn maandagavond 29 juni begonnen met een grote zoekactie langs de Rhedense Veerweg in Giesbeek. Dat doen ze na aantreffen van een fiets, die mogelijk eigendom is van de 58-jarige Bert Burger uit Arnhem, die al enkele dagen wordt vermist. De politie kamde de omgeving uit, maar het is niet bekend of er iets is gevonden. Bert Burger vertrok vorige week op een zwarte e-bike, met een donkerblauwe fietstas en is sindsdien niet meer gezien.

Foto: Jean-Marc Regelink/Persbureau Heitink